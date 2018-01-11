Популярность насильника Шурыгиной на YouTube стала больше, чем у Путина

Мнения
Что происходит с девочками Джоли-Питт?
От Редактора
Меркурий в очередной раз озадачил учёных.
Скандально известная Диана Шурыгина снова решила опубликовать эротический снимок. Поклонники после этого стали задумываться о невиновности Сергея Семёнова,
На видеохостинге YouTube продолжают публиковать различные ролики и пародии на звезду шоу «Пусть говорят» Диану Шурыгину. Исключением не стал рэпер Сиджей,
Сергея Семёнова, осужденного из-за изнасилования Дианы Шурыгиной, взяли под покровительство сокамерники. Они полагают, что мужчина не виновен в происшествии.