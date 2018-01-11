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| | Популярность насильника Шурыгиной на YouTube стала больше, чем у Путина

Популярность насильника Шурыгиной на YouTube стала больше, чем у Путина

Вчера, 19:12
Выпуски «Пусть говорят», прославившие жертву изнасилования Диану Шурыгину, повлияли и на её обидчика, Сергея Семёнова. Как сообщает HotGeo, после досрочного освобождения парня в социальных сетях и на видеохостинге YouTube обсуждать его стали чаще, чем президента Владимира Путина.

Популярность насильника Шурыгиной на YouTube стала больше, чем у Путина

 

В основном, блогерам интересно, что будет делать дальше насильник Дианы Шурыгиной. Он вышел из тюрьмы гораздо раньше, чем по первоначальному приговору, и люди думают, смог ли Сергей Семёнов что-то осознать. Будет ли он пытаться встретиться с Дианой Шурыгиной и мстить ей за перенесённое, учитывая, что сам парень виноватым себя в произошедшем не считает. Количество видео на YouTube об обидчике «девушки-изнасилование» превышает любую другую тему, и их уже посмотрели более 500 тысяч человек.

Популярность насильника Шурыгиной на YouTube стала больше, чем у Путина

 

«Хайп» на освобождении Сергея Семёнова уже получили многие, кроме Николая Соболева, который считается главным критиком Дианы Шурыгиной. Однако интернет-пользователи заявили, что всё дело просто в темпе работы блогера, так что и он скоро в очередном ролике это упомянёт.

Ирина Летинская
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