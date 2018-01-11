Марго Овсянникова прокомментировала избиение молодым человеком

В своём Instagram участница «Дом-2» выложила весьма скорбный пост. Девушка поделилась своим тяжёлым психическим состоянием, после конфликта с Саймоном Марданшиным, с которым у неё отношения на проекте.

Валерия Голицына

Девушка отметила, что она просто не знает, что ей делать, после произошедшего. Накануне, в вчерашнем эфире программы Марго и её молодой человек сильно поругались, после чего Саймон грубо схватил девушку и отшвырнул её в сторону, в порыве эмоций. Это все произошло на глазах у миллионов зрителей.Подписчики поддержали девушку. Фанаты просят её не прощать Марданшина, а также называют его низким и недостойным её сердца. Также поклонники отмечают, что сама Марго повела себя очень достойно и не ударила в грязь лицом, не высказав ни одного оскорбления молодому человеку.