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| | Настя Каменских покорила фанатов завораживающим взглядом

Настя Каменских покорила фанатов завораживающим взглядом

Вчера, 18:56
Настя Каменских выложила в Instagram фото, акцент в котором был сделан на лице певицы. В фокус попали глаза артистки, взгляд которых буквально заворожил поклонников.

Настя Каменских покорила фанатов завораживающим взглядом

 

Снимок не отвлекает внимание созерцателей на наряд Насти или фон – их попросту не видно. Однако лицо девушка продемонстрировала крупным планом. На поклонников певица смотрит искоса, но при этом взгляд обещает интригу и участие в приключении. Ореол таинственности глазам Насти придает удачно подобранный макияж, построенный на контрасте – темные тени буквально приковывают внимание к глазам. В то же время губная помада знаменитости очень бледная – губы девушки кажутся естественно розовыми.

Драгоценностями внимание фолловеров исполнительница также поражать не стала. Из ювелирных изысков на ней только миниатюрные, но стильные сережки. В первые же минуты публикация набрала 310 лайков.
Дарья Светозарова
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