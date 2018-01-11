Настя Каменских покорила фанатов завораживающим взглядом

Настя Каменских выложила в Instagram фото, акцент в котором был сделан на лице певицы. В фокус попали глаза артистки, взгляд которых буквально заворожил поклонников.

Дарья Светозарова

Снимок не отвлекает внимание созерцателей на наряд Насти или фон – их попросту не видно. Однако лицо девушка продемонстрировала крупным планом. На поклонников певица смотрит искоса, но при этом взгляд обещает интригу и участие в приключении. Ореол таинственности глазам Насти придает удачно подобранный макияж, построенный на контрасте – темные тени буквально приковывают внимание к глазам. В то же время губная помада знаменитости очень бледная – губы девушки кажутся естественно розовыми.Драгоценностями внимание фолловеров исполнительница также поражать не стала. Из ювелирных изысков на ней только миниатюрные, но стильные сережки. В первые же минуты публикация набрала 310 лайков.