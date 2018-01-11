У Насти Задорожной наконец сошли синяки

Российская актриса и певица Настя Задорожная отправилась отдыхать на Сейшельские острова. Отпуск проходил настолько плодотворно, что времени на сон практически не оставалось. Солистка загорала на солнце и через четыре дня не понимала, почему она здесь оказалась.

Домбровский Сергей

По словам Насти Задорожной, ее сознание медленно воспринимало окружающую действительность. Солистка получила солнечные ожоги, мало спала. В итоге у нее образовались синяки под глазами. Затем эта проблема решилась по истечении определенного времени. Исполнительница приготовила аппетитную уточку в честь приобретенного лица. По мнению подписчиков, на новой фотографии, опубликованной в Instagram, Задорожная похожа на певицу Лару Фабиан.Поклонники назвали русскую артистку майской розой, ожившей после дождя. По мнению юзеров, вокалистка отлично выглядит после отдыха. За 12 минут новый снимок набрал 712 отметок «Нравится».