Рома Жёлудь сыграл в теннис с обворожительной блондинкой

Популярный блогер Рома Жёлудь порезвился на теннисном корте в компании сногсшибательной блондинки. Фотографию с места поединка исполнитель в жанре тин-топ выложил на своем аккаунте в Instagram.

Дарья Светозарова

Снимок новоявленный теннисист сопроводил приглашением составить ему компанию на корте на Петровке два раза в неделю, а также поинтересовался у фолловеров, какой вид спорта они предпочитают. Активность пользователей он поощрил обещанием лайков. Певец написал, что поставит отметку тем комментаторам, с которыми у него совпадут спортивные пристрастия.Фанаты Ромы сразу откликнулись на призыв кумира. В топе пользовательских предпочтений оказались игры с мячом: футбол, баскетбол, волейбол. Любителей хоккея, бега и тенниса оказалось немного меньше. Нашлись среди подписчиков блогера и поклонники сноубординга, конного спорта, а также скейтборда. Одна из фанаток Жёлудя пригласила его на совместный заплыв. Пока не известно, как Рома отреагировал на это предложение. Пост меньше чем за час успели лайкнуть почти три тысячи пользователей.