Ксения Бородина поддержала Владимира Путина

Телевизионная ведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram новую фотографию, которую подписала словами в поддержку главы РФ Владимира Путина. Звезда напомнила подписчикам о встрече президента с детьми на Всероссийском конкурсе сочинений.

Домбровский Сергей

По мнению Бородиной, Путин правильно поступает, когда встречается со школьниками. Сегодняшние дети завтра вырастут, станут взрослыми людьми и начнут воплощать свои идеи в жизнь. Ведущая полностью поддерживает президента России. Пользователи неоднозначно отнеслись к этой публикации. Одни похвалили Бородину за приятные слова в адрес Путина, другие считают ее подхалимом, пытающимся показать себя с хорошей стороны перед грядущими президентским выборами.Некоторые подписчики отметили, что слова о поддержке главы державы плохо сочетаются с фотографией, которую звезда подписала. На снимке женщина запечатлена сидящей за столом, на котором стоит тарелка с овощным салатом и два бокала. По мнению подписчиков, публикуя подобный пост, нужно выкладывать фотографию в окружении детей.