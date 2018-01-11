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| | Анна Седокова: Не постите контент, который вас раздражает

Анна Седокова: Не постите контент, который вас раздражает

Вчера, 17:58
Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра», Анна Седокова сообщила поклонникам в Instagram о том, что недавно она прочитала статью под названием «Как не злить подписчиков».

Анна Седокова: Не постите контент, который вас раздражает

 

Больше всего в этом материале солистке понравилась фраза: «Не постите контент, который вас раздражает». По словам Седоковой, по статистике чаще всего юзеров раздражают цитаты и самолюбование. Певица спрашивает фанатов, что им не нравится на ее странице и на ресурсах различных звезд, дабы в будущем размещать только те материалы, которые заинтересуют абсолютное большинство подписчиков. Фанаты начали рассказывать Седоковой об отсутствии недостатков в ее публикациях. Практически всем нравятся фотографии и ролики исполнительницы.

Некоторые заявили, что они терпеть не могут, когда люди неграмотно пишут, а при этом хотят показаться умниками. Всего за шесть минут пост вокалистки набрал 4,6 тысяч отметок «Нравится». Некоторых пользователей раздражает неискренность, чересчур длинные фразы, реклама, пошлости и глупость.
Домбровский Сергей
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