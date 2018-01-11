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| | Звезда порно Тила Текила признала себя виновной в смерти коллег

Звезда порно Тила Текила признала себя виновной в смерти коллег

Вчера, 17:39
Бывшая порноактриса Тила Текила призналась, что молится о смерти своих экс-коллег, и призвала еще живых покаяться, пока расплата не настигла и их. Соответствующая запись появилась в аккаунте модели в Facebook.

Звезда порно Тила Текила признала себя виновной в смерти коллег

 

Тила Текила дала комментарии по поводу кончины 20-летней актрисы фильмов для взрослых Оливии Новы. Она признала свою причастность не только к этой смерти, но и другим инцидентам с артистами порноиндустрии. По словам Тилы Текилы, Бог наконец-то услышал ее молитвы и начал действовать. Также рэп-исполнительница предостерегла остальных деятелей данной отрасли кино. Она призвала их покаяться, пока не поздно. Те, кто не верят в силу ее молитвы, и смеются над ее предостережением, вскоре будут плакать, уверена модель.

Напомним, что недавно в Лас-Вегасе нашли мертвой Оливию Нову, причина сметри пока не установлена. За последние месяцы скончались неожиданно еще три деятельницы порноиндустрии.
Виктория Озерова
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