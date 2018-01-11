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| | Хочешь жить - умей вертеться: Молодая жена Краско рассказала о своей измене

Хочешь жить - умей вертеться: Молодая жена Краско рассказала о своей измене

Вчера, 17:17
Молодая супруга 87-летнего актера Ивана Краско Наталья пролила свет на свою «супружескую измену». 27-летняя Наталья призналась, что сама инициировала сплетни на эту тему, чтобы обеспечить себе приток финансов.

Хочешь жить - умей вертеться: Молодая жена Краско рассказала о своей измене

 

Вины за такой «пиар» девушка не испытывает. «Хочешь жить – умей вертеться» - заявила она в интервью одному из телеканалов. Девушка пояснила, что им жизненно необходимы были деньги – супруги оказались в тяжелом материальном положении. Из ее слов следовало, что им не хватало средств даже на проезд в метро.

Наталья заявила, что в мире где все воруют и искусственно поднимают свои позиции в рейтинге популярности, у нее не хватает средств на жетон. Ранее в сети появился некто по имени Александр, который назвал себя любовником супруги Ивана Краско. Он поведал, что встретился с Натальей на улице, а уже во время второго свидания она читала ему стихи о любви.
Дарья Светозарова
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