Хочешь жить - умей вертеться: Молодая жена Краско рассказала о своей измене

Молодая супруга 87-летнего актера Ивана Краско Наталья пролила свет на свою «супружескую измену». 27-летняя Наталья призналась, что сама инициировала сплетни на эту тему, чтобы обеспечить себе приток финансов.

Дарья Светозарова

Вины за такой «пиар» девушка не испытывает. «Хочешь жить – умей вертеться» - заявила она в интервью одному из телеканалов. Девушка пояснила, что им жизненно необходимы были деньги – супруги оказались в тяжелом материальном положении. Из ее слов следовало, что им не хватало средств даже на проезд в метро.Наталья заявила, что в мире где все воруют и искусственно поднимают свои позиции в рейтинге популярности, у нее не хватает средств на жетон. Ранее в сети появился некто по имени Александр, который назвал себя любовником супруги Ивана Краско. Он поведал, что встретился с Натальей на улице, а уже во время второго свидания она читала ему стихи о любви.