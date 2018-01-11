«Без него не проходит мой день»: Эвелина Бледанс располнела из-за бутербродов

Популярная российская телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что её фигуру значительно подпортила любовь к бутербродам. Об этом знаменитость рассказала в своем микроблоге.

Светлана Славянская

Эвелина Бледанс в популярной сети Instagram призналась, что жить не может без бутербродов и именно они значительно подпортили спортивную фигуру телеведущей. «Все пишут о здоровом образе жизни, худеют, считают калории. А я ем то, что мне нравится и когда нравится. Конечно, много двигаюсь, конечно, посещаю процедуры и ем зелень, но...бутерброд это то, без чего не проходит не один мой день», - призналась Эвелина.Более того, Бледанс даже запустила в Сети флешмоб на самый креативный бутерброд. Для участия нужно всего лишь выложить в Instagram своё фото с бутербродом с хэштегом #кайфсБледанс. Победители не только попадут на 24 часа в stories Бледанс, но и получат вкусные призы.