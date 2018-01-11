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| | Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе

Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе

Вчера, 16:46
Фанаты заподозрили Ольгу Серябкину в лесбийском романе с одной из участниц трио SEREBRO.

Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе

 

Под последним видео, которое появилось на странице Ольги Серябкиной в Instagram, поклонники стали смелее высказывать своё мнение о личной жизни девушки. В ролике Серябкина раскрыла «тайного» человека, с которым проводит отпуск на Бали. Им стала новая участница группы Екатерина Кищук. Первое, на что обратили внимание пользователи соцсети, - девушки на пляже были вдвоём. «Где ещё одну потеряли?» - пытаются узнать фанаты.

Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что отсутствие третьей участницы и тёплые отношения Ольги и Кати свидетельствуют только об одном – девушки встречаются. Тем не менее поклонники не стали их за это критиковать. Наоборот, некоторые даже пожелали певицам скорой свадьбы и неосуждение в обществе, если между ними на самом деле любовь. «Очень милые у вас отношения - пожениться осталось. Вы ведь такая идеальна пара… Сейчас 21 век - всё изменилось! Любви вам», - пишет поклонник.
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