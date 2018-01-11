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| | Лена Миро рассказала, как девушки становятся «зверьками»

Лена Миро рассказала, как девушки становятся «зверьками»

Вчера, 16:37
Известная блогерша Лена Миро рассказала, как девушки превращаются в содержанок, или «зверьков». По словам автора Сетевого дневника, московские мужчины, едва заимев в кошельке более 200 тысяч рублей, отправляются в регионы в поисках подруги из неблагополучной семьи.

Лена Миро рассказала, как девушки становятся «зверьками»

 

Лена, очевидно со знанием дела, констатирует, что в провинциях много неискушенных столичной богемой девушек, которые мечтают о сказочном принце. После того, как обеспеченный мужчина находит такую девушку, к примеру, раздающей флаеры на улице, он забирает ее в Москву, устраивает в один из столичных вузов, ведет в салон красоты, спортзал и постепенно превращает ее в «домашнего питомца» или «зверька», с которым ходит на плановые мероприятия и которую использует в качестве секс-рабыни или домработницы.

Такая прислужница в доме делает не обязательным поиск супруги, которая будет претендовать на большее. Миро подчеркивает что мужчины могут рассчитывать с их стороны на абсолютную преданность, поскольку для таких «зверьков» возвращение в родные пенаты «смерти подобно». Исходя из этого блогерша констатировала, что дефицит мужчин усугубился, поскольку последние свободные представители сильного пола все чаще выбирают вместо жен таких «прислужниц».
Дарья Светозарова
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