«Беременна третьим салатиком»: Поклонники поражены тому, как Эвелина Блёданс набрала вес

Эвелина Блёданс показала, как выглядит после Нового года, отметив, что продолжает набирать вес. Как сообщает VistaNews, фанаты сначала подумали, что она ждёт ребёнка, но потом поняли – дело в обильном праздничном застолье.

Многие стали писать про «беременность от салатика». Эвелина Блёданс хоть и является популярной актрисой, но не относится к тем, кто в силу публичности опасается лишний грамм набрать. Она выкладывает в Instagram фотографии без прикрас и даже не корректирует их в графическом редакторе. Потому то, что Блёданс несколько округлилась, подписчики заметили сразу.

Некоторые из них сначала бросились поздравлять актрису с третьей беременностью. Позже интернет-пользователи всё-таки поняли, что дело не в ребёнке, а во вкусных праздничных салатах, от которых Эвелина Блёданс явно не смогла удержаться.

Ирина Летинская