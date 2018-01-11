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| | «Беременна третьим салатиком»: Поклонники поражены тому, как Эвелина Блёданс набрала вес

«Беременна третьим салатиком»: Поклонники поражены тому, как Эвелина Блёданс набрала вес

Вчера, 16:31
Эвелина Блёданс показала, как выглядит после Нового года, отметив, что продолжает набирать вес. Как сообщает VistaNews, фанаты сначала подумали, что она ждёт ребёнка, но потом поняли – дело в обильном праздничном застолье.

«Беременна третьим салатиком»: Поклонники поражены тому, как Эвелина Блёданс набрала вес

 

Многие стали писать про «беременность от салатика». Эвелина Блёданс хоть и является популярной актрисой, но не относится к тем, кто в силу публичности опасается лишний грамм набрать. Она выкладывает в Instagram фотографии без прикрас и даже не корректирует их в графическом редакторе. Потому то, что Блёданс несколько округлилась, подписчики заметили сразу.

«Беременна третьим салатиком»: Поклонники поражены тому, как Эвелина Блёданс набрала вес

 

Некоторые из них сначала бросились поздравлять актрису с третьей беременностью. Позже интернет-пользователи всё-таки поняли, что дело не в ребёнке, а во вкусных праздничных салатах, от которых Эвелина Блёданс явно не смогла удержаться.

Ирина Летинская
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