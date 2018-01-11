16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» снова рассказала о своей беременности

Екатерина Саршова выложила в Сеть фото с интригующим комментарием. В текстовом сопровождении к диптиху 16-летняя Пуговка задает вопрос самой себе «Екатерина, а Вы правда беременны?», и тут же на него отвечает «Спокойно… спокойно! Дыши!».

Дарья Светозарова

Вопрос исполнительница роли Полины Васнецовой прикрепила к сдвоенному фото, кадры которого иллюстрируют реакцию Кати на вопрос от неизвестного интервьюера и последовавшую за ним в качестве ответа мантру. Подписчики тут же принялись сочувствовать девушке. Они возмущались тем, что о шестнадцатилетней актрисе распускают такие слухи. Фолловеры Кати посоветовали ей не обращать внимания на сплетни, а тех, кто их распускает, назвали «идиотами, лишенными мозгов».Другие фолловеры отнеслись к этому философски, дескать, такое рано или поздно говорят обо всех знаменитостях, и Старшовой придется смириться с оборотной стороной славы. Нашлись и такие, которые порекомендовали «Пуговке» ответить на вопрос о беременности утвердительно – пусть сплетники удивятся и будут мучиться ожиданием рождения несуществующего ребенка.Пост Старшовой меньше чем за сутки оценили 16 тысяч поклонников. Почти 150 человек оставили его прокомментировали.