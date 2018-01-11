«Жирная баба»: Блогер Лена Миро раскритиковала Ани Лорак

В сети известный ЖЖ-блогер Лена Миро назвала Ани Лорак «жирной бабой, которая вышла замуж за турка». При этом блогер уточнила, что подобная певица может понравиться только таким же «распутницам», а все фанатки Лорак мечтают о том, чтобы успешно выйти замуж за богатого иностранца.
В Сети разразился настоящий спор по поводу слов скандального блогера: «Лорак жирная баба?! Вы в своем уме? У нее шикарная фигура», «Лорак не такая! Где же Ваша хваленая объективность?», «Фигура у Лорак просто отличная, не понимаю, где автор увидел жир?».