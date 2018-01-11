Пуговка из "Папиных дочек" призналась в запретном желании

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Полины Васнецовой в комедийном российском сериале «Папины дочки», призналась поклонникам в ролике, опубликованном в Instagram о своем желании украсть булку с сыром.

Домбровский Сергей

Звезда юмористического фильма произнесла это таким тоном, что все вокруг начали заливаться смехом. Пользователи просматривали видео множество раз и не могли прекратить данный процесс. Многие юзеры тоже начали рассказывать о своей любви к булке с сыром. Некоторые захотели познакомиться с Екатериной Старшовой лично. Фанаты назвали актрису зайкой, заявляя, что ее нос похож на пуговку.За 20 часов данная публикация набрала более 31 тысячи лайков и множество комментариев. Некоторые с первого раза не поняли, чего желает девушка и пересматривали видео много раз, дабы понять это. На выручку таким товарищам пришли подписчики, которые объяснили, чего на самом деле хочет актриса.