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| | Пуговка из "Папиных дочек" призналась в запретном желании

Пуговка из "Папиных дочек" призналась в запретном желании

Вчера, 15:32
Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Полины Васнецовой в комедийном российском сериале «Папины дочки», призналась поклонникам в ролике, опубликованном в Instagram о своем желании украсть булку с сыром.

Пуговка из "Папиных дочек" призналась в запретном желании

 

Звезда юмористического фильма произнесла это таким тоном, что все вокруг начали заливаться смехом. Пользователи просматривали видео множество раз и не могли прекратить данный процесс. Многие юзеры тоже начали рассказывать о своей любви к булке с сыром. Некоторые захотели познакомиться с Екатериной Старшовой лично. Фанаты назвали актрису зайкой, заявляя, что ее нос похож на пуговку.

За 20 часов данная публикация набрала более 31 тысячи лайков и множество комментариев. Некоторые с первого раза не поняли, чего желает девушка и пересматривали видео много раз, дабы понять это. На выручку таким товарищам пришли подписчики, которые объяснили, чего на самом деле хочет актриса.
Домбровский Сергей
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