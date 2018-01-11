Водонаеву заподозрили в связи с цыганами

Алена Водонаева, экс-участница «Дома-2», в личном микроблоге продолжает выкладывать фотографии с медового месяца на Бали. Один из последних образов девушки пользователи назвали цыганским.

Виктория Озерова

Алена Водонаева продолжает радовать поклонников свежими фото. На данный момент звезда «Дома-2» пребывает на Бали, где она отдыхает со своим мужем Алексеем Косинусом. Новые снимки восхищают поклонников и передают местный колорит. На многих фото Алена запечатлена на фоне архитектурных достопримечательностей. Также Водонаева пытается передать настроение Бали, примерив на себя различные наряды. Одно из таких платьев и вызвало неоднозначные отзывы поклонников: ярко-розовый сарафан в пол с удлиненными рукавами. Фанаты отметили, что наряд похож на цыганский, а сама Алена – на ведьму.Несмотря на некоторые неоднозначные комментарии, менее чем за сутки фото набрало около 35 тысяч лайков. Некоторые поклонники отметили, что наряд Водонаевой очень идет.