Водонаеву заподозрили в связи с цыганами

Алена Водонаева продолжает радовать поклонников свежими фото. На данный момент звезда «Дома-2» пребывает на Бали, где она отдыхает со своим мужем Алексеем Косинусом. Новые снимки восхищают поклонников и передают местный колорит. На многих фото Алена запечатлена на фоне архитектурных достопримечательностей. Также Водонаева пытается передать настроение Бали, примерив на себя различные наряды. Одно из таких платьев и вызвало неоднозначные отзывы поклонников: ярко-розовый сарафан в пол с удлиненными рукавами. Фанаты отметили, что наряд похож на цыганский, а сама Алена – на ведьму.
Несмотря на некоторые неоднозначные комментарии, менее чем за сутки фото набрало около 35 тысяч лайков. Некоторые поклонники отметили, что наряд Водонаевой очень идет.