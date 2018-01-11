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| | Водонаеву заподозрили в связи с цыганами

Водонаеву заподозрили в связи с цыганами

Вчера, 15:30
Алена Водонаева, экс-участница «Дома-2», в личном микроблоге продолжает выкладывать фотографии с медового месяца на Бали. Один из последних образов девушки пользователи назвали цыганским.

Водонаеву заподозрили в связи с цыганами

 

Алена Водонаева продолжает радовать поклонников свежими фото. На данный момент звезда «Дома-2» пребывает на Бали, где она отдыхает со своим мужем Алексеем Косинусом. Новые снимки восхищают поклонников и передают местный колорит. На многих фото Алена запечатлена на фоне архитектурных достопримечательностей. Также Водонаева пытается передать настроение Бали, примерив на себя различные наряды. Одно из таких платьев и вызвало неоднозначные отзывы поклонников: ярко-розовый сарафан в пол с удлиненными рукавами. Фанаты отметили, что наряд похож на цыганский, а сама Алена – на ведьму.

Несмотря на некоторые неоднозначные комментарии, менее чем за сутки фото набрало около 35 тысяч лайков. Некоторые поклонники отметили, что наряд Водонаевой очень идет.
Виктория Озерова
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