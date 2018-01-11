Ольгу Бузову наградили за «Самую лучшую попу»

Участники скандального телепроекта «Дом-2» решили преподнести для Ольги Бузовой необычный подарок и наградить за «Самую лучшую попу». Свой презент Бузова показала в профиле в Instagram.

Ольга Бузова сегодня закончила съёмочный процесс крайнего сезона «Дом-2», о чем и сообщила в своем Instagram. Также знаменитость рассказала, что совсем скоро уже отправиться на отдых в теплую страну, название которой пока не сообщает. На прощание участники «Дом-2» решили преподнести артистке красную подушку с надписью «Для самой лучшей попы».

Светлана Славянская

Телеведущей понравился презент и теперь Бузова сможет использовать подушку по назначению сидя на лобном месте во время съемок телепроекта. «Тут не поспоришь», - скромно заявила певица, глядя на надпись на подушке.