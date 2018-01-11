Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Катя Варнава опубликовала в Instagram новое смешное видео

Катя Варнава опубликовала в Instagram новое смешное видео

Вчера, 15:13
Российская телевизионная ведущая, актриса, участница шоу Comedy Women Каря Варнава выложила в Instagram короткий ролик, который она подписала словами: «Поняли друг друга с полуслова».

Катя Варнава опубликовала в Instagram новое смешное видео

 

На видео юмористка в куртке и с рюкзаком за плечами подпрыгивает на берегу озера Мичиган в США. Ее подруга должна была сделать фотографию, но она создала ролик. Катя Варнава не очень расстроилась из-за того, что знакомая не поняла ее слов. Актриса выложила в Сеть материал в таком виде, в котором его создала подруга. За десять минут данная публикация набрала 14 тысяч отметок «Нравится». Пользователи поинтересовались, когда Катя Варнава приедет в Тольятти.

Некоторые назвали данный случай характерным, так как многие сталкивались с тем, когда намеревались делать фотографию, а получалось видео. Пользователям понравился ролик, истинные поклонники пересматривали его по десять раз кряду. Один из юзеров назвал этот материал «Смех и огонь».
Домбровский Сергей
Новости по теме
Катя Варнава: Съёмки нового сезона Comedy Woman начнутся 24 мая
Катя Варнава: Съёмки нового сезона Comedy Woman начнутся 24 мая

Резидент шоу на телеканале ТНТ Comedy Woman Катя Варнава заявила, что 24 мая стартуют съёмки нового сезона. Поучаствовать в качестве зрителя могут все желающие

Катя Варнава показала, как выглядит после мытья головы
Катя Варнава показала, как выглядит после мытья головы

Известная российская юмористка и телеведущая Катя Варнава показала свой новый образ на страничке в соцсети. Сама звезда его назвала «помыла голову».

Катя Варнава из «Comedy Woman» показала беременный животик
Катя Варнава из «Comedy Woman» показала беременный животик

Катя Варнава из «Comedy Woman» опубликовала фотографии, на которых видна ее беременность. Поклонники звезды знают, что на протяжении прошлого года звезда

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости