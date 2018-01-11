Катя Варнава опубликовала в Instagram новое смешное видео

Российская телевизионная ведущая, актриса, участница шоу Comedy Women Каря Варнава выложила в Instagram короткий ролик, который она подписала словами: «Поняли друг друга с полуслова».

Домбровский Сергей

На видео юмористка в куртке и с рюкзаком за плечами подпрыгивает на берегу озера Мичиган в США. Ее подруга должна была сделать фотографию, но она создала ролик. Катя Варнава не очень расстроилась из-за того, что знакомая не поняла ее слов. Актриса выложила в Сеть материал в таком виде, в котором его создала подруга. За десять минут данная публикация набрала 14 тысяч отметок «Нравится». Пользователи поинтересовались, когда Катя Варнава приедет в Тольятти.Некоторые назвали данный случай характерным, так как многие сталкивались с тем, когда намеревались делать фотографию, а получалось видео. Пользователям понравился ролик, истинные поклонники пересматривали его по десять раз кряду. Один из юзеров назвал этот материал «Смех и огонь».