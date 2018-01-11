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| | Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель уходит в декрет

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель уходит в декрет

Сегодня, 14:36
Актриса Ольга Рапунцель приняла решение на время покинуть шоу "Дом-2". Звезда попросила руководителей проекта отпустить ее в декретный отпуск. Рапунцель захотела уйти из передачи после того, как ее с Дмитрием Дмитренко исключили из "Свадьбы на миллион".

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель уходит в декрет

 

Будущие родители обиделись на ведущую Ольгу Бузову, которая способствовала тому, чтобы пару исключили из дальнейшей борьбы. Представители администрации шоу "Дом-2" обещали оплатить расходы на свадьбу двоим влюбленным. Рапунцель и Дмитренко ожидали, что счастливчиками станут они, но их предположения оказались ложными. Актриса проконсультировалась с врачом. Доктор посоветовал ей вести спокойный образ жизни, без волнений и конфликтов.

В итоге Ольга Рапунцель решила временно покинуть "Дом-2" и уйти в декрет. Не все поклонники поверили словам звезды. По мнению многих, уход Рапунцель является частью постановки, которую хорошо продумали руководители проекта. Некоторые фанаты вообще называют беременность актрисы из Владивостока ложной.
Домбровский Сергей
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