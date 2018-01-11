Шурыгину и Семенова столкнут лицом к лицу в новой программе Малахова

Выход на волю «насильника» одиозной Дианы Шурыгиной навёл громкий резонанс в сети. По такому случаю продюсеры всех 4 эфиров программы «Пусть говорят», которую тогда ещё вёл Андрей Малахов, решили снять ещё одну программу, но с участием уже обеих сторон «изнасилования».

Валерия Голицына

И Шурыгина, которая обрела небывалую славу после всей выдуманной истории с изнасилованием, и сам Семенов, который из-за чужих «сказок» получил 8 лет колонии строгого режима, столкнутся лицом к лицу в эфире очередного ток-шоу. Однако один из известных пиарщиков, который специализируется на чёрном пиаре многих знаменитостей, отмечает, что все, что видели зрители и за чем наблюдали жители России на протяжении прошлого года – это просто хорошо спланированная акция.Каждая из семей хорошо заработала на всей этой истории. Только семья Шурыгиной получила около 1 миллиона рублей за участие в «Пусть говорят», а также небывалую чёрную славу для главной «героини». Однако и семья Семенова не осталась в стороне. Родители Сергея также получали гонорары за участие в программе, а за интервью с журналистами сразу после выхода из колонии, сестра Сергея запросила 50 тысяч рублей.