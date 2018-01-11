После свадьбы Тарасова Бузова решила уехать из России

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова на своей странице в Instagram сообщила поклонникам о желании уехать из России. Причиной этому выступает чрезмерная активность журналистов, которые допекают ведущую вопросами после того, как ее экс-супруг Дмитрий Тарасов женился.

Домбровский Сергей

Футболист заключил брак с моделью Анастасией Костенко. По мнению журналистов, пара решила расписаться, так как девушка ждет ребенка от возлюбленного. Ольга Бузова отправится на свою шикарную дачу за границей, где прекрасно отметит свой День рождения 20 января. Солистке нужно отвлечься от печальных мыслей. Ранее Бузова говорила, что она испытывала искренние чувства к Тарасову, но мужчина оказался обманщиком. Футболист постоянно изменял певице и в итоге их брак распался.Бузова не жалеет о прошлом, она сделала выводы из неудачного брака. Теперь вокалистка ищет человека, способного стать достойным спутником жизни. На данный момент звезда программы «Дом-2» не верит мужчинам. Ведущая надеется, что однажды она повстречает настоящую любовь, а пока Бузова временно отправляется на заграничную дачу справлять 32-й День рождения.