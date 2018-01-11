Приемная дочь Потапа своим телом затмила Настю Каменских

20-летняя приемная дочь известного музыканта Потапа затмила своей природной красотой и пышными формами Настю Каменских, обнародовав весьма сексуальные снимки со своего отдыха на Сейшельских островах.

В официальном Instagram-аккаунте Наташи Горовой появились многочисленные снимки, на которых молодая красавица запечатлена на фоне невероятных красот Сейшельских островов. Подписчики Наташи сразу же обратили внимание на то, что по сравнению с Горовой, Настя Каменских уступает юной девушке по большинству параметров. Однако, некоторые фанаты Каменских тут же вступились за свою любимую певицу, доказывая, что обе девушки хороши по-своему.

Александр Вест

Стоит отметить, многие поклонники Горовой в комментариях к фото замечали, что девушка с такими формами может претендовать на обложку многих глянцевых журналов, а также интересовались, каким образом красавице удалось достичь столь сочной фигуры.