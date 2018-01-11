Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Пермскую модель Галинку Миргаеву позвали замуж

Пермскую модель Галинку Миргаеву позвали замуж

Сегодня, 14:02
Модель из Перми Галинка Миргаева, которую западные журналисты называют российской Анджелиной Джоли, опубликовала в Instagram новую фотографию. В комментарии к снимку манекенщица предложила пользователям поиграть с ней в «Что, где, когда».

Пермскую модель Галинку Миргаеву позвали замуж

 

Миргаева обещала ответить на любые вопросы пользователей. Юзеры интересовались, где модель купила такое замечательное платье. Подписчики узнали, что их кумир имеет рост 168 сантиметров, предпочитает верных мужчин, любит заниматься спортом и следит за своим рационом. За 16 часов данная публикация набрала 46,4 тысячи отметок «Нравится» и множество комментариев.

Один из фанатов предложил Миргаевой выйти за него замуж. Пользователь назвался архитектором. Как творческая личность, он не смог не заметить за эффектной внешностью ранимую душу. Мужчина желает связать свою дальнейшую жизнь с моделью из Перми. На это предложение Миргаева пока не ответила.
Домбровский Сергей
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