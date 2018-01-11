Украинский певец Никита Алексеев нарушил правила «Евровидения»

Украинские поклонники «Евровидения» возмущены желанием Никиты Алексеева представлять на конкурсе другую страну. Они заявили, что певец нарушил правила «Евровидения».

Виктория Озерова

Никита Алексеев объявил, что собирается участвовать в «Евровидении». Вот только представлять украинский певец намерен не родную страну, а Белоруссию. Такой поступок возмутил некоторых поклонников шоу. Украинские фанаты конкурса обвинили артиста в нарушении правил «Евровидения». Алексеев намерен исполнить песню Forever, что является англоязычной версией «Навсегда», которую певец презентовал фанатам в мае прошедшего года на концертах. Это противоречит регламенту песенного конкурса, так как исполняемая композиция должна быть представлена не более чем за год до начала конкурса.Решительно настроенные фанаты, возмущенные поведением украинского певца, уже отправили жалобу с соответствующими доказательствами в EBU.