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| | В Сети опубликовали неизвестные снимки матери Ким Кардашьян

В Сети опубликовали неизвестные снимки матери Ким Кардашьян

Сегодня, 13:43
В интернете были опубликованы снимки Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян, которые были сделаны ещё во времена, когда она зарабатывала на жизнь, работая стюардессой. Фотографии предоставил её бывший муж.

В Сети опубликовали неизвестные снимки матери Ким Кардашьян

 

Экс-супруг матери Ким Кардашьян, которая в те времена звалась Кристен Мэри Хоутон, работал профессиональным фотографом. Альфред М. Гарсия делал множество снимков Крис Дженнер, которые впоследствии нигде не печатались и пребывали в его личном архиве. Однако, недавно Альфред предоставил ранее неизвестные снимки, на которых изображена его бывшая супруга.

В Сети опубликовали неизвестные снимки матери Ким Кардашьян

 

Крис Дженнер пользовалась небывалым успехом у мужчин, а её первый роман у неё закрутился уже в 17 лет с профессиональным игроком в гольф, которого она встретила на Гавайях. Позже стюардесса встретила фотографа Альфреда М. Гарсию, с которым у неё были отношения в течение четырёх лет.
Александр Вест
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