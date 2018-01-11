В Сети опубликовали неизвестные снимки матери Ким Кардашьян

В интернете были опубликованы снимки Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян, которые были сделаны ещё во времена, когда она зарабатывала на жизнь, работая стюардессой. Фотографии предоставил её бывший муж.

Экс-супруг матери Ким Кардашьян, которая в те времена звалась Кристен Мэри Хоутон, работал профессиональным фотографом. Альфред М. Гарсия делал множество снимков Крис Дженнер, которые впоследствии нигде не печатались и пребывали в его личном архиве. Однако, недавно Альфред предоставил ранее неизвестные снимки, на которых изображена его бывшая супруга.





Александр Вест

Крис Дженнер пользовалась небывалым успехом у мужчин, а её первый роман у неё закрутился уже в 17 лет с профессиональным игроком в гольф, которого она встретила на Гавайях. Позже стюардесса встретила фотографа Альфреда М. Гарсию, с которым у неё были отношения в течение четырёх лет.