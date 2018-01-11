Актеру Ленкома Сергею Степанченко срочно вызвали врачей в театр

Медики оперативно приехали по указанному адресу. Первым делом доктор померял артериальное давление актеру. Прибор показал существенное превышение действующих норм. Степанченко вкололи медицинский препарат и рекомендовали отправиться на амбулаторное лечение в клинику. Артист отказался ехать в больницу, ссылаясь на то, что ему стало гораздо лучше. По словам врачей, причиной повышения артериального давления стали погодные изменения.
Доктор советовал Степанченко избегать стрессов, находиться в спокойствии, так как сильные эмоции, даже положительные, могут отрицательно отразиться на здоровье гипертоника. Актер хочет полностью восстановиться к 13 января. В этот день должен состояться спектакль «Клинический случай» с его участием. Степанченко не желает пропустить постановку.