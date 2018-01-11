Актеру Ленкома Сергею Степанченко срочно вызвали врачей в театр

Десятого января актер Ленкома Сергей Степанченко приехал в театр дабы обсудить с администрацией рабочие моменты. Там он почувствовал головокружение, тошноту, слабость. В результате работникам заведения пришлось срочно вызывать врачей скорой помощи.

Домбровский Сергей

Медики оперативно приехали по указанному адресу. Первым делом доктор померял артериальное давление актеру. Прибор показал существенное превышение действующих норм. Степанченко вкололи медицинский препарат и рекомендовали отправиться на амбулаторное лечение в клинику. Артист отказался ехать в больницу, ссылаясь на то, что ему стало гораздо лучше. По словам врачей, причиной повышения артериального давления стали погодные изменения.Доктор советовал Степанченко избегать стрессов, находиться в спокойствии, так как сильные эмоции, даже положительные, могут отрицательно отразиться на здоровье гипертоника. Актер хочет полностью восстановиться к 13 января. В этот день должен состояться спектакль «Клинический случай» с его участием. Степанченко не желает пропустить постановку.