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| | Актеру Ленкома Сергею Степанченко срочно вызвали врачей в театр

Актеру Ленкома Сергею Степанченко срочно вызвали врачей в театр

Сегодня, 13:32
Десятого января актер Ленкома Сергей Степанченко приехал в театр дабы обсудить с администрацией рабочие моменты. Там он почувствовал головокружение, тошноту, слабость. В результате работникам заведения пришлось срочно вызывать врачей скорой помощи.

Актеру Ленкома Сергею Степанченко срочно вызвали врачей в театр

 

Медики оперативно приехали по указанному адресу. Первым делом доктор померял артериальное давление актеру. Прибор показал существенное превышение действующих норм. Степанченко вкололи медицинский препарат и рекомендовали отправиться на амбулаторное лечение в клинику. Артист отказался ехать в больницу, ссылаясь на то, что ему стало гораздо лучше. По словам врачей, причиной повышения артериального давления стали погодные изменения.

Доктор советовал Степанченко избегать стрессов, находиться в спокойствии, так как сильные эмоции, даже положительные, могут отрицательно отразиться на здоровье гипертоника. Актер хочет полностью восстановиться к 13 января. В этот день должен состояться спектакль «Клинический случай» с его участием. Степанченко не желает пропустить постановку.
Домбровский Сергей
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