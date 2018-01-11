Эмили Ратаковски оголилась ради шампуня

Всемирно известная модель Эмили Ратаковски в очередной раз поразила своих многочисленных поклонников своей публикацией. В этот раз красавица оголилась, чтобы стать лицом профессионального косметического бренда Kérastase.

В официальном Instagram-аккаунте Эмили Ратаковски появилась фотография, которая взбудоражила многих её поклонников, так как на снимке красавица запечатлена полностью обнаженной. В описании к фото Эмили написала, что она безмерно взволнована стать официальным лицом бренда Kérastase, а также поприветствовала всех её поклонников с днями идеальных волос. Роза Каррико, возглавляющая компанию Kérastase, занимающуюся выпуском профессиональных косметических средств по уходу за кожей головы и волосами, заявила о том, что в компании рады приветствовать Эмили.

Александр Вест

По словам Каррико, Ратаковски идеально подходит для представления бренда, так как она разделяет точку зрения профессионалов, работающих в компании, которые считают, что волосы девушки являются воплощением её женственности.