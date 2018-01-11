Певец Шура перенёс операцию в Кургане

Популярный певец Шура успешно перенёс операцию, которую ему делали в Кургане в госпитале Илизарова. Об успешном исходе оперативного вмешательства в его организм музыкант поведал в своём микроблоге.

Многочисленные поклонники Шуры были весьма взволнованы, ознакомившись с последними публикациями певца в его Instagram-аккаунте, где музыкант поведал своим фанатам о перенесённой операции. По словам Шуры, доктора из госпиталя Илизарова подарили ему его мечту – ходить не хромая, проделав операцию по эндопротезированию. Певец заметил, что безмерно благодарен всему медицинскому персоналу, который зарекомендовал себя со стороны профессионализма. Музыкант добавил, что он успешно вышел из наркоза без каких-либо осложнений.

Александр Вест

В многочисленных комментариях к записи певца его фанаты пожелали ему скорейшей и успешной реабилитации, а также крепкого здоровья и творческого вдохновения. Стоит отметить, что Шура вскоре пообещал обнародовать снимки девушек, которые неустанно опекают его и беспокоятся о его самочувствии.