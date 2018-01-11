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| | 4-летняя девочка из-за Ольги Бузовой стала петь про пенисы

4-летняя девочка из-за Ольги Бузовой стала петь про пенисы

Сегодня, 12:49
4-летняя девочка приняла участие в флешмобе от Ольги Бузовой, главной задачей которого было исполнение кавера на песню «Wi-Fi». Поклонники были в ужасе, ведь ребёнку надо было спеть про мужские пенисы.

4-летняя девочка из-за Ольги Бузовой стала петь про пенисы

 

«Меня ты хочешь, а получишь ***», - говорится в песне «Wi-Fi» Ольги Бузовой. Певица не задумывалась, что создание флешмоба каверов подразумевает создание возрастных ограничений. Кроме того, маленькая девочка любит творчество Ольги Бузовой, а мама не мешает ей слушать песни про мужской половой орган. Именно о нём можно услышать в композиции «Wi-Fi».

4-летняя девочка из-за Ольги Бузовой стала петь про пенисы

 

После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова стала много говорить о «подлых мужчинах», которые только и могут изменять и не делают девушек счастливыми. Поэтому она уже «открыла мир других мужчин» и сравнила их с бесплатным Wi-Fi, который раздаётся всем подряд.

Как стало известно изданию VistaNews, поклонники Бузовой стали критиковать маму 4-летней девочки, а также посоветовали певице установить возрастные ограничения и следить за такими видео от фанатов. Мать девочки Дарья Зенкова считает это классным и продолжает публиковать видео своей дочери в Instagram.
Вещий Олег
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