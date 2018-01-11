Алиса Аршавина обвинила «Аэрофлот» в болезни дочери

Алиса Аршавина заявила, что из-за происшествия на борту самолета «Аэрофлота» ее дочь серьезно заболела. Алиса ждет от компании извинений и увольнения виновной бортпроводницы, она готова довести дело до суда.

Виктория Озерова

Алиса Аршавина вновь оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз женщина рассказала о болезни дочери. Алиса уверена, что заболевание стало последствием того, что ее сняли с самолета на прошлой неделе вместе с детьми. Аршавина готовится подавать заявление в судебные инстанции за нанесение вреда здоровью. По словам жены футболиста, она хочет добиться того, чтобы ни один сотрудник авиакомпании больше не позволял себя так вести с кормящей матерью и маленьким ребенком. Она уточнила, что ее удовлетворят извинения компании и увольнение стюардессы, которая выставила ее на улицу.Ранее Алиса Аршавина рассказала о шантаже со стороны казахстанской модели Ольги Семеновой, которая требовала у нее денег за видео с участием Андрея Аршавина.