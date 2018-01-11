Катя Варнава умилила поклонников пикантным фото «обычной девочки»

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в Instagram откровенное и вместе с тем умилительное фото. Телеведущая отметила, что в кадре у фотографа-профессионала она получилась настолько юной и трогательной, что ее легко можно назвать девочкой.

Дарья Светозарова

Пикантности фотографии придала обнаженная комикесса – прелести Кати скрывало только одеяло. Фанаты целиком и полностью согласились с тем, что снимок вышел шикарный, а сама Катя просто обворожительна. Однако по поводу челки (благодаря которой и удалось достичь сходства с девочкой) разгорелись жаркие споры. Одни заявили, что такая деталь прически смотрится странно, но эффектно, придавая Варнаве сходство с Мишель Мерсье в образе Анжелики. Другие же сочли челку неудачным ходом. Они стали убеждать телеведущую убрать ее или хотя бы сделать немножко другой.В целом от снимка у подписчиков остались только приятные впечатления. Они поблагодарили саму Катю, ее визажиста и фотографа за чудесный снимок и нежный образ. Менее чем за час фото лайкнули больше 12 тысяч фолловеров, а еще более 50 человек оставили отзывы.