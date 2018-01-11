ТОП народных поп из Instagram

В свое время упругая, а, главное, внушительная по размерам попа Ким Кардашьян сделала настоящий бум в мире модельного бизнеса. Впервые за долгие годы болезненная худоба отошла на задний план. Главными трендами стали большая попа и, по возможности, такая же грудь. Однако сегодня внимание мы уделим именно пятым точкам. Причем их владелиц вы, скорее всего, не знаете. От того ведь еще интереснее, не так ли? Потому ниже гайд по неизвестным, но достойным внимания каждого попам Instagram.

Бетти Маркез (Betty Marquez)

Рыжеволосая бестия из США сразу говорит в описании своего профиля в Instagram, что в ней играет латинская кровь и это видно невооруженным глазом. Природа не обделила Бетти пышными формами, и она едва ли не на каждой фотографии их активно демонстрирует. Пользователи на ее страничке удивляются, почему такая горячая штучка, как она не составляет конкуренцию семейству Кардашьян, но ответа на это знать, конечно, не может никто. На данный момент на станицу Бетти подписаны 177 тысяч человек, но ее фолловеры уверены, что вскоре это количество будет пополняться.

Эрика Джардим (Eriica Jardim)

Девушка не пытается скрывать своей явной схожести с кем-то из семейства Кардашьян (тут уж сами догадывайтесь, с кем именно), но от этого менее привлекательными ее…глаза и губы не становятся. Хотя, кого мы обманываем? Конечно же, речь идет о ее пятой точке, которая регулярно обсуждается 270 тысячами подписчиков, которые души не чают в своей любимице и не понимают, почему у такой жгучей красотки до сих пор не миллион фолловеров. Эрика по этому поводу не унывает и публикует очередной снимок на грани фола.

Настя Миронова

Есть местечко для нашей соотечественницы. Анастасия для более чем 690 тысяч подписчиков каждый день рассказывает о том, что она ест, как тренируется и о чем мечтает. Безусловно, определенное количество фолловеров действительно хотят услышать от фитнес-гуру Мироновой наставление, однако давайте смотреть правде в глаза – Настя чертовски хороша собой и подписчики это отмечают, потому немудрено, что некоторые просто хотят увидеть откровенные снимки, которая фитнес-тренер из Петербурга публикует с завидным постоянством. Особенного внимания заслуживает пятая точка девушки. В комментариях подписчики часто называют ее «лучшей попой в Северной столице». И с этим трудно не согласиться, впрочем, посмотрите сами и удостоверьтесь.

Darlene Sid

Под этим прозвищем скрывается девушка из украинского Днепра (бывший Днепропетровск). На своей страничке ее попа – главная героиня и немудрено, ведь девушка профессионально занимается тверком и ее мастерство просто-таки гипнотизирует. Сама девушка прекрасно знает, что нужно ее аудитории, потому с радостью показывает свою попу в разных ипостасях: в бассейне, спортзале и тому подобное.

Николай Офицеров