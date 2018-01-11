Ростовчанка борется за звание девушки года журнала Playboy

27-летняя дама родом из Ростова Лиза Кей борется за звание девушки года мужского журнала Playboy. Сейчас модель живет в Нью-Йорке и не собирается возвращаться в Россию.

Домбровский Сергей

По словам Лизы Кей, когда она приезжает в Европу, у нее начинается депрессия. США – это страна, которая полностью подходит донской красавице. Модель вспоминает, как она впервые посетила Лос-Анджелес. Женщина сначала не верила в свою удачу. Лиза Кей пришла в модельный бизнес в 17 лет. Девушка комплектовала, так как считала себя недостойной конкурировать со звездами подиума. Однако по прошествии нескольких лет ситуация изменилась кардинально.Сейчас Лизу Кей называют одной из самых сексуальных женщин в мире. В августе 2017 года модель из Ростова стала лучшей по версии Playboy. Это дает ей право претендовать на титул девушки года этого престижного журнала, известного всему миру. Лиза Кей говорит, что иногда она скучает по своему родному городу. Когда такое происходит, манекенщица отправляется на Брайтон-Бич. Это район Нью-Йорка, где живут многие выходцы из России.