Сексуальные близняшки из Польши показали страсть в постели

Сестры-близняшки из Польши Сандра и Агнеска Краковские опубликовали в Instagram новую фотографию, на которой они запечатлены спящими вдвоем в одной кровати. Снимок подписан словами: «Вторая часть меня».

Домбровский Сергей

Сестры-близняшки известны тем, что они ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, регулярно посещают спортивный зал. Девушки часто публикуют фотографии в Сети со своих тренировок. Дамы работают со штангой и гантелями, подтягиваются на турнике и имеют рельефный пресс. Новая публикация сексуальных близняшек из Польши получила почти 8,5 тысяч отметок «Нравится» за один день.Пользователи активно комментируют фотографию Краковских. Юзеры восхищаются красивой фигурой девушек, о чем не забывают упомянуть в комментариях. Некоторые даже признаются сестрам в любви. Нашлись и те, кто рекомендовал дамам просыпаться и скорее идти на тренировку, так как красота требует жертв.