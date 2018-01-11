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| | Эмма Уотсон: В свое время я пережила полный комплекс сексуальных домогательств

Эмма Уотсон: В свое время я пережила полный комплекс сексуальных домогательств

Сегодня, 12:01
Известная всему миру по роли Гермионы Грейнджер британская актриса Эмма Уотсон занимается, помимо актерской деятельности, также защитой прав женщин. Сама она признается, что знает, о чем говорит, ведь, в свое время, испытала на себе «полный комплекс сексуальных домогательств». Она добавила, что в Великобритании ситуация с этим ничем не лучше, чем в Соединенных Штатах.
 

Эмма Уотсон: В свое время я пережила полный комплекс сексуальных домогательств

 

«В свое время, я пережила на себе полный комплект сексуальных домогательств. Меня удивляет, однако, то, что мой опыт абсолютно не уникален. С этим сталкивались много моих коллег и друзей, что абсолютно не нормально и требует реакции», - утверждает Уотсон.
 
Артистка также добавила, что проблема приставаний в современном британском обществе укоренилась достаточно серьезно. «В Великобритании множество женщина от 18 до 25 лет утверждают, что их хотя бы единожды домогались на рабочем месте. Секс-скандала, которые всплывают на поверхность это лишь верхушка айсберга, ведь на самом деле ситуация значительно хуже», утверждает Уотсон.
 
Эмма Уотсон известна своими ролями не только в саге про Гарри Поттера. Также она исполнила ключевые роли в картинах «Красавица и чудовище», «Ной» и «Хорошо быть тихоней».
 
Стоит напомнить, что накануне более 90 известных француженок выступили с заявлением о том, что следует защитить мужчин, которые были обвинены в сексуальных домогательствах из-за навязчивого флирта. По мнению актрисы Катрин Денев, попытки соблазнить кого-то, даже если они неловкие и настойчивые, не могут считаться преступлением.

Николай Офицеров
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