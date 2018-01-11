Пэрис Хилтон показала своё розовое свадебное платье

Наследница многомиллионного состояния и светская львица Пэрис Хилтон уже активно готовится к предстоящей свадьбе. Недавно знаменитость в Сети показала свое первое свадебное платье, которое будет нежно-розового цвета.

Светлана Славянская

Пэрис Хилтон в личном микроблоге в соцсети Instagram продемонстрировала широкой публике вариант своего свадебного платья. Поклонники знаменитости были не удивлены, что свадебное платье у Пэрис может быть не белоснежное, а розовое. Причем у наряда не будет традиционной пышной юбки и пошито платье будет из шелковой ткани.Стоит отметить, что сама Хилтон ещё не определилась с количеством свадебных платьев и основным из них. Однако поклонники в комментариях оценили выбор девушки на розовом цвете и сообщили, что этот фасон максимально подходит к идеальной фигуре известной блондинки.