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| | Арина Шумакова взорвала сеть сексуальным фото

Арина Шумакова взорвала сеть сексуальным фото

Сегодня, 11:19
Блогер и предпринимательница Арина Шумакова выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию в купальнике. По словам бизнесвумен, этот наряд очень удобный, он придает женщине изящества и скрывает недостатки фигуры.

Арина Шумакова взорвала сеть сексуальным фото

 

Арина Шумакова заявила, что с удовольствием отдала бы создателям такого купальника Нобелевскую премию. Особенно оценить его должны дамы, имеющие несколько килограммов лишнего веса. Купальник отлично скрывает небольшие изъяны фигуры, делает тело подтянутым и красивым. По словам Шумаковой, она никогда не встречала вещей такого качества. За семь минут публикация набрала 477 отметок «Нравится».

Пользователи согласились с предпринимательницей и назвали купальник чудесным. Арина Шумакова известна тем, что она избавилась от 40 килограммов лишнего веса, приобретенного из-за болезни после приема гормональных медицинских препаратов. Женщина ведет активный образ жизни и правильно питается.
Домбровский Сергей
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