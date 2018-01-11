Тимур Родригес показал, как выглядит Дед Мороз после праздников

В официальном Instagram-аккаунте Тимура Родригеза появилась шутливая видеозапись, на которой музыкант рассказал о том, что скорее всего, каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, как выглядит Дед Мороз после новогодних праздников. В качестве примера Тимур показал статую, отчасти напоминающую деда Мороза благодаря его красному костюму и густой бороде. Отметим, что многие подписчики Тимура в комментариях заявили о том, что статуя деда Мороза, показанная на видео, весьма страшная, так как её внешний вид не обновлялся уже в течение многих лет.
Большинство поклонников Родригеза оценили юмор музыканта, рассказав в комментариях о том, что примерно так они себе представляли Деда Мороза, выслушавшего все стихи, пересмотревшего все танцы и ознакомившегося со всеми новогодними пожеланиями.