Тимур Родригес показал, как выглядит Дед Мороз после праздников

Известный музыкант Тимур Родригез сумел рассмешить своих многочисленных поклонников, опубликовав видеозапись, на которой запечатлён Дед Мороз, который выглядит весьма уставшим после выполнения всех своих обязанностей на Новый Год.

Александр Вест