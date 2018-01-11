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| | Тимур Родригес показал, как выглядит Дед Мороз после праздников

Тимур Родригес показал, как выглядит Дед Мороз после праздников

Сегодня, 10:20
Известный музыкант Тимур Родригез сумел рассмешить своих многочисленных поклонников, опубликовав видеозапись, на которой запечатлён Дед Мороз, который выглядит весьма уставшим после выполнения всех своих обязанностей на Новый Год.

Тимур Родригес показал, как выглядит Дед Мороз после праздников

 

В официальном Instagram-аккаунте Тимура Родригеза появилась шутливая видеозапись, на которой музыкант рассказал о том, что скорее всего, каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, как выглядит Дед Мороз после новогодних праздников. В качестве примера Тимур показал статую, отчасти напоминающую деда Мороза благодаря его красному костюму и густой бороде. Отметим, что многие подписчики Тимура в комментариях заявили о том, что статуя деда Мороза, показанная на видео, весьма страшная, так как её внешний вид не обновлялся уже в течение многих лет.

Большинство поклонников Родригеза оценили юмор музыканта, рассказав в комментариях о том, что примерно так они себе представляли Деда Мороза, выслушавшего все стихи, пересмотревшего все танцы и ознакомившегося со всеми новогодними пожеланиями.
Александр Вест
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