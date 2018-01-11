Актриса Екатерина Шпица показывает свои откровенные фото подрастающему сыну

Известная российская актриса Екатерина Шпица поделилась с подписчиками комментариями относительно своей новой провокационной и откровенной фотосессии. Звезда признается, что решила показать эти фотографии своему подрастающему сыну.

Многие отметили, что это было делать необязательно и Шпица немного перегнула палку. Однако, сама она считает, что это абсолютно не так и она использует правильные методики воспитания. Помимо этого, она ответила всем тем, кто выступал против участия в проектах откровенного содержания. Она отмечает, что когда ей поступило предложение от фотографа Дианы Авдахиевой.

«Я лично не считаю фотографию откровенной. Можете поговорить об этом с Апполоном Микеланджело. Я же дала положительный ответ сразу, как от Дианы поступило предложение съемки. Более того, я показала фотографии моему сыну. Там не видно груди и нет ни малейшего намека на секс. Ему все понравилось, и он сразу же спросил, почему вода именно такого цвета. У детей более тонкое чувство прекрасного, потому как глаз ребенка не цепляется за наготу. Ему важнее поза, которая у ребенка ассоциируется с жизнью в утробе матери», - заявила Шпица, обсуждая с поклонниками снимок.

Екатерина уверяет, что у нее крайне доверительные отношения с ребенком. В то же время она избегает в разговорах с ним упоминания слова «наказание». Несмотря на это, ребенок хорошо понимает, о чем речь, ведь ему известно, что такое штрафы.

Николай Офицеров