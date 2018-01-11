Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Актриса Екатерина Шпица показывает свои откровенные фото подрастающему сыну

Актриса Екатерина Шпица показывает свои откровенные фото подрастающему сыну

Сегодня, 11:51
Известная российская актриса Екатерина Шпица поделилась с подписчиками комментариями относительно своей новой провокационной и откровенной фотосессии. Звезда признается, что решила показать эти фотографии своему подрастающему сыну.
 

Актриса Екатерина Шпица показывает свои откровенные фото подрастающему сыну

 

Многие отметили, что это было делать необязательно и Шпица немного перегнула палку. Однако, сама она считает, что это абсолютно не так и она использует правильные методики воспитания. Помимо этого, она ответила всем тем, кто выступал против участия в проектах откровенного содержания. Она отмечает, что когда ей поступило предложение от фотографа Дианы Авдахиевой.
 
«Я лично не считаю фотографию откровенной. Можете поговорить об этом с Апполоном Микеланджело. Я же дала положительный ответ сразу, как от Дианы поступило предложение съемки. Более того, я показала фотографии моему сыну. Там не видно груди и нет ни малейшего намека на секс. Ему все понравилось, и он сразу же спросил, почему вода именно такого цвета. У детей более тонкое чувство прекрасного, потому как глаз ребенка не цепляется за наготу. Ему важнее поза, которая у ребенка ассоциируется с жизнью в утробе матери», - заявила Шпица, обсуждая с поклонниками снимок.
 
Екатерина уверяет, что у нее крайне доверительные отношения с ребенком. В то же время она избегает в разговорах с ним упоминания слова «наказание». Несмотря на это, ребенок хорошо понимает, о чем речь, ведь ему известно, что такое штрафы.

Николай Офицеров
Новости по теме
Екатерина Шпица приняла участие в необычной откровенной фотосессии
Екатерина Шпица приняла участие в необычной откровенной фотосессии

Известная актриса театра и кино Екатерина Шпица обнажилась для необычной фотосессии Дианы Авдахиевой. Снимки с проекта появились в микроблоге артистки в

Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в клипе Хора Турецкого
Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в клипе Хора Турецкого

Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в клипе Хора Турецкого. Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube. Об этом актриса рассказала своим подписчикам на

Екатерина Шпица ушла от мужа ради режиссера Марюса Вайсберга
Екатерина Шпица ушла от мужа ради режиссера Марюса Вайсберга

Екатерина Шпица ушла от мужа ради режиссера Марюса Вайсберга. Российская актриса и ее возлюбленный больше не скрывают свой роман от общественности. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости