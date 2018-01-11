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| | Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после многолетней ссоры

Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после многолетней ссоры

Сегодня, 09:42
Многочисленные поклонники Влада Топалова были вне себя от радости, увидев очередную публикацию своего кумира в Instagram. Певец наконец помирился с Сергеем Лазаревым после многолетней ссоры.

Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после многолетней ссоры

 

Сам Влад Топалов в комментарии к фотографии написал о том, что Лазарев всё ещё остаётся для него другом и родным человеком. Певец также уточнил, что был безумно рад видеть своего коллегу, а также рассказал о том, что вместе с Сергеем они отобедали, где знатно наговорились и насмеялись. Многие фанаты знаменитых российских исполнителей в большинстве своём весьма обрадовались такому развитию событий. Некоторые поклонники Топалова в комментариях стали интересоваться, стоит ли им ждать их совместную песню, или же мужчины больше не сойдутся в творческой деятельности.

Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после многолетней ссоры

 

Также поклонники вспомнили группу Smash, которая не раз покоряла многие хит-парады со своими выдающимися композициями, которые певцы исполняли в дуэте.
Александр Вест
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