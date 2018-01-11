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| | Волочкова в очередной раз попыталась сделать сексуальное фото

Волочкова в очередной раз попыталась сделать сексуальное фото

Сегодня, 09:15
Анастасия Волочкова покрасовалась перед подписчиками в ярком купальнике и пообещала, что поплавает за них в водах океана. Скандальная балерина отправилась в путешествие на сказочные Мальдивы и снова попыталась сделать сексуальное фото.
 

Волочкова в очередной раз попыталась сделать сексуальное фото

 

«Всем доброе мальдивское утро! Я пойду поплавать за вас! Вы там не мерзните», - заявила Волочкова и прикрепила массу хештегов.
 
Не так давно Волочкова заявила о том, что не планирует проводить свои новогодние каникулы в России, чем серьезно удивила некоторых фолловеров. В результате она выбрала солнечные Мальдивы. Почти сразу же после того, как она прибыла на остров, то присылала подписчикам привет с отдыха. Также Волочкова еще тогда отмечала, что отдыхает на Мальдивах не только за себя, но и за всех фанатов, которым не удалось вырваться на отдых.

Николай Офицеров
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