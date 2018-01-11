Алексей Панин должен ГИБДД уже больше 250 тысяч рублей

Один из друзей Алексея Панина рассказал о том, почему у знаменитого российского актёра накопилась столь внушительная коллекция из штрафных квитанций, выписанных сотрудниками ГИБДД. По его словам, Алексей довольно тяжело пережил расставание со своей девушкой по имени Ольга, а до этого участвовал в разбирательствах с его бывшей женой, которая хотела отнять у него дочь. Друг Алексея заметил, что из-за постоянных психических потрясений актёр забывался, нажимая на педаль газа.
Также приятель Панина добавил, что из-за весьма плотного рабочего графика Алексея, ему приходится постоянно спешить на встречи, превышая скорость для того, чтобы компенсировать потраченное в пробках время.