Алексей Панин должен ГИБДД уже больше 250 тысяч рублей

Сумма штрафных квитанций, которые Алексей Панин накопил за прошедший 2017 год, составляет примерно 250 тысяч рублей. На вопрос журналистов о том, почему актёр всё ещё не заплатил по счетам, Панин заявил, что его проблемы не будут выставляться на всеобщее обозрение.

Александр Вест

Один из друзей Алексея Панина рассказал о том, почему у знаменитого российского актёра накопилась столь внушительная коллекция из штрафных квитанций, выписанных сотрудниками ГИБДД. По его словам, Алексей довольно тяжело пережил расставание со своей девушкой по имени Ольга, а до этого участвовал в разбирательствах с его бывшей женой, которая хотела отнять у него дочь. Друг Алексея заметил, что из-за постоянных психических потрясений актёр забывался, нажимая на педаль газа.Также приятель Панина добавил, что из-за весьма плотного рабочего графика Алексея, ему приходится постоянно спешить на встречи, превышая скорость для того, чтобы компенсировать потраченное в пробках время.