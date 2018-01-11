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| | Алексей Панин должен ГИБДД уже больше 250 тысяч рублей

Алексей Панин должен ГИБДД уже больше 250 тысяч рублей

Сегодня, 10:12
Сумма штрафных квитанций, которые Алексей Панин накопил за прошедший 2017 год, составляет примерно 250 тысяч рублей. На вопрос журналистов о том, почему актёр всё ещё не заплатил по счетам, Панин заявил, что его проблемы не будут выставляться на всеобщее обозрение.

Алексей Панин должен ГИБДД уже больше 250 тысяч рублей

 

Один из друзей Алексея Панина рассказал о том, почему у знаменитого российского актёра накопилась столь внушительная коллекция из штрафных квитанций, выписанных сотрудниками ГИБДД. По его словам, Алексей довольно тяжело пережил расставание со своей девушкой по имени Ольга, а до этого участвовал в разбирательствах с его бывшей женой, которая хотела отнять у него дочь. Друг Алексея заметил, что из-за постоянных психических потрясений актёр забывался, нажимая на педаль газа.

Также приятель Панина добавил, что из-за весьма плотного рабочего графика Алексея, ему приходится постоянно спешить на встречи, превышая скорость для того, чтобы компенсировать потраченное в пробках время.
Александр Вест
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