Калашникова под парусами похвасталась длинными ногами

Знаменитая модель Анна Калашникова опубликовала снимок, сделанный на прекрасной регате. Одетая в крайне легкие одежды, показывающие ее прекрасную фигуру, Калашникова заявила, что идет под парусами.

«Мы идем под парусами. Словами не передать, как же тут красиво! Аж дух захватывает! Всем отличного настроения, дорогие подписчики», - пишет Калашникова на просторах своего Instagram.

Как известно, недавно Калашникова хвастала тем, что стала обладательницей роскошных апартаментов в Испании. Исполнительница утверждает, что данная квартира станет для ее сына убежищем в зиму. Она планирует привозить его в страну каждый холодный сезон, дабы он не ощущал на себе суровые российские морозы.

Калашникова уверяет, что мечтает о том, чтобы ее сын учился сразу двум языкам. Помимо этого, он хочет, чтобы сын пошел в испанский детский сад. Анна также признается, что в данный момент интересуется также приобретением недвижимости в Москве.

Николай Офицеров