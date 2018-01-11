Калашникова под парусами похвасталась длинными ногами

Калашникова под парусами похвасталась длинными ногамиСегодня, 08:54
Известная певица Анна Калашникова стала обладательницей роскошных апартаментов в Испании. По словам исполнительницы, данная квартира поможет её сыну проводить
Российская модель Анна Калашникова отправилась отдыхать в Грузию без своего маленького сына. Из-за возраста ребенка модель вынуждена была оставить сына с
Невеста Прохора Шаляпина модель Анна Калашникова рассказала поклонникам о семейной трагедии. Недавно у девушки скончался близкий человек. Об этом Калашникова