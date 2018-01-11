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| | Рики Мартин и его гей-партнёр Джван Йосеф поженились

Рики Мартин и его гей-партнёр Джван Йосеф поженились

Сегодня, 09:09
Всемирно известный певец Рики Мартин решил узаконить отношения со своим гей-партнёром по имени Джван Йосеф. Влюбленная пара поженилась и скрепила свои отношения клятвами и брачным договором.

Рики Мартин и его гей-партнёр Джван Йосеф поженились

 

Известное информационное издание Billboard обнародовало информацию о том, что Рики Мартин перестал быть завидным холостяком и решил остепениться, связав себя узами брака с его возлюбленным Джваном Йосефом. Сам Мартин рассказал о том, что через несколько месяцев он со своим мужем собирается устроить масштабную вечеринку, чтобы отметить своё бракосочетание. По словам певца, торжество будет иметь три части: подготовительная часть, в которой будет проведена репетиция, затем званый ужин со всеми друзьями и близкими влюбленных, а после этого будет грандиозная вечеринка.

Отметим, что помимо клятв верности пара также подписала брачный контракт и прочие необходимые документы. Напомним, что обручились влюблённые ещё в 2016 году, когда и афишировали свои отношения.
Александр Вест
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