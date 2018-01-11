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| | Ольга Бузова показала мужскую версию песни "Wi-Fi"

Ольга Бузова показала мужскую версию песни "Wi-Fi"

Сегодня, 00:03
Популярная певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram анонсировала мужскую версию песни «Wi-Fi», которую записал один из подписчиков. В ней автор говорит о тяжёлых отношениях, в провале которых виноватой становится именно женщина.

Ольга Бузова показала мужскую версию песни "Wi-Fi"

 

Автором песни стал Кирилл Тилман, проживающий за пределами России. Он заинтересовался творчеством Ольги Бузовой и решил записать свой кавер к этой песни. За основу взят текст «Wi-Fi», в которой исполнительница обвиняет мужчин в неверности и сравнивает их с беспроводной сетью, которая то появляется, то исчезает.

Кавер всего за пару минут просмотрели свыше 30 тысяч человек. Большинство из пользователей Instagram подчеркнули, что Бузовой можно было бы спеть с Кириллом дуэтом, потому что манеры поведения у певцов даже очень похожи.
Вещий Олег
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