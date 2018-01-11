Ольга Бузова показала мужскую версию песни "Wi-Fi"

Автором песни стал Кирилл Тилман, проживающий за пределами России. Он заинтересовался творчеством Ольги Бузовой и решил записать свой кавер к этой песни. За основу взят текст «Wi-Fi», в которой исполнительница обвиняет мужчин в неверности и сравнивает их с беспроводной сетью, которая то появляется, то исчезает.
Кавер всего за пару минут просмотрели свыше 30 тысяч человек. Большинство из пользователей Instagram подчеркнули, что Бузовой можно было бы спеть с Кириллом дуэтом, потому что манеры поведения у певцов даже очень похожи.