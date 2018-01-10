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| | Пора сесть на диету и обратиться к стилисту: Фигуру Юлии Проскуряковой жестко раскритиковали

Пора сесть на диету и обратиться к стилисту: Фигуру Юлии Проскуряковой жестко раскритиковали

Вчера, 22:43
Жене Игоря Николаева посоветовали не демонстрировать свою фигуру на всеобщее обозрение.

Пора сесть на диету и обратиться к стилисту: Фигуру Юлии Проскуряковой жестко раскритиковали

 

Певица Юлия Проскурякова недавно опубликовала небольшой видеоролик с пляжа в Майами, где отдыхала с семьей. Как рассказала Юлия, почти все время стояла прохладная погода, но как только выдался теплый денек, она поспешила окунуться в океан. На видео певица снята с довольно большого расстояния, но это не помешало поклонникам рассмотреть фигуру молодой мамы и подвергнуть ее жесткой критике.

Подписчики забраковали не только телосложение Проскуряковой, но и ее купальник, посоветовав Юлии либо вообще не показываться в таком виде, либо хотя бы надевать закрытую модель купальника, а самое главное - сесть на диету. Певица заявила, что пользователи не в первый раз обижают ее своими замечаниями (до этого они отрицательно отзывались о внешности Проскуряковой без макияжа).

Пора сесть на диету и обратиться к стилисту: Фигуру Юлии Проскуряковой жестко раскритиковали

 

По мнению Юлии, важна не внешность, а внутреннее состояние личности, а она вовсе не обязана подгонять себя под чьи-то стереотипы. В последнее время 35-летняя супруга Игоря Николаева везде появляется в нарядах, которые явно рассчитаны на более «взрослых» дам. Этот факт, а также выбор Юлии в пользу строгих причесок, поклонники сначала определили, как желание скрыть недостатки фигуры после рождения дочери. Но время шло, а стиль Проскуряковой все больше уходил «в старину». Ее образы называли нелепыми и даже старушечьими, поклонники просили Юлю отказаться от чрезмерно взрослых образов и обратиться к стилисту, напоминая, что в ее возрасте еще можно себе позволить «похулиганить».

Пора сесть на диету и обратиться к стилисту: Фигуру Юлии Проскуряковой жестко раскритиковали

 

Юлия же считает самым дорогим, что у нее есть свою семью - любимого мужа и дочку. Примерно до полутора лет они не показывали лицо дочки поклонникам, но как только родители решили, что наконец можно продемонстрировать свое чадо фанатам, те тут же стали писать трогательные комментарии и спорить, на кого же больше похожа малышка. Они также выразили признательность Юлии за ее отчеты в Сети о том, с какими сложностями ей приходится сталкиваться в процессе воспитания ребенка, и как она находит выход из трудных ситуаций. Ее полезные советы пригодились многим.

Кстати, Игорь Николаев вместе с супругой не просто оказались в числе приглашенных на венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но и исполнили почетную роль свидетелей, держа венчальные короны над головами примадонны и ее супруга.
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