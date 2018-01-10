Вайнштейну отвесили пощечины и выгнали из ресторана

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пришел с приятелями в один из ресторанов в штате Аризона, но не ожидал столь нелюбезного приема. Посетитель заведения сначала выругал экс-главу The Weinstein Company, а затем отвесил ему две пощечины тыльной стороной ладони.
Харви Вайнштейн сделал несколько шагов в сторону, дабы уйти от агрессора, но избежать позора ему не удалось. Данный процесс запечатлели на камеру, товарищ продюсера советовал прекратить съемку, но его никто не слушал. Мужчина, ударивший Вайнштейна, сначала рекомендовал ему убираться из ресторана, так как он запятнал свою честь и не достоин находиться в окружении приличных людей. Однако лауреат премий «Оскар» и BAFTA проигнорировал эти слова.
Ранее в США начался настоящий скандал после того, как голливудские актрисы обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Следом за продюсером прозвучали неприятные слова в адрес многих звезд. В США начались разбирательства, создана комиссия, специализирующаяся на делах об изнасилованиях.
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