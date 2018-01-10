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| | Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову

Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову

Вчера, 20:49
Пока Ольга Бузова страдает от того, что ее экс-супруг помолвился, Лена Миро решила прокомментировать ситуацию и рассказать о типичных ошибках брошенок. При этом блогер не скупилась на красноречивые высказывания в сторону известной телеведущей.

Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову

 

Лена Миро в своем «Живом журнале» решила рассказать читательницам, как ведет себя типичная «брошенная баба» и заодно предостеречь представительниц прекрасного пола от ошибок. Для иллюстрации статьи блогер выбрала поведение Ольги Бузовой, назвав при этом ведущую «глупой бабой», ее экс-мужа «колченогим футболистом», а его новую невесту «моделью человека». В публикации Лена Миро не подбирала выражений и не стала жалеть страдающую Бузову. По мнению блогера, чтобы вести себя так нужно «обладать IQ Ольги Бузовой».

По мнению Лены Миро, Бузова допустила все 4 типичные ошибки брошенок. Блогер отметила, что так могут поступать только «глупые курицы» и призвала девушек не терять достоинства.
Виктория Озерова
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