Ошибки брошенной бабы: Лена Миро жестоко опустила Бузову

Пока Ольга Бузова страдает от того, что ее экс-супруг помолвился, Лена Миро решила прокомментировать ситуацию и рассказать о типичных ошибках брошенок. При этом блогер не скупилась на красноречивые высказывания в сторону известной телеведущей.

Виктория Озерова

Лена Миро в своем «Живом журнале» решила рассказать читательницам, как ведет себя типичная «брошенная баба» и заодно предостеречь представительниц прекрасного пола от ошибок. Для иллюстрации статьи блогер выбрала поведение Ольги Бузовой, назвав при этом ведущую «глупой бабой», ее экс-мужа «колченогим футболистом», а его новую невесту «моделью человека». В публикации Лена Миро не подбирала выражений и не стала жалеть страдающую Бузову. По мнению блогера, чтобы вести себя так нужно «обладать IQ Ольги Бузовой».По мнению Лены Миро, Бузова допустила все 4 типичные ошибки брошенок. Блогер отметила, что так могут поступать только «глупые курицы» и призвала девушек не терять достоинства.