Одна из фанаток канадской певицы Селин Дион, будучи «под шафе» решилась на смелый поступок. Во время концерта исполнительницы хита My heart will go on нетрезвая поклонница вскарабкалась на сцену и принялась ласкаться к певице, а затем даже обхватила ее ногой.

Дарья Светозарова

Знаменитость, как оказалось, не возражала против такого проявления чувств и даже обрадовалась происходящему. Она обратилась к женщине, преодолевшей стеснение и взобравшейся на подмостки ради ее объятий: «Ты видишь мое сердце?». После этого она тоже обняла фанатку и даже призналась ей в любви.Далее бодигарды певицы сопроводили страстную поклонницу обратно в зрительный зал. Отмечается, что произошло это 5 января во время выступления Селин в Лас-Вегасе.